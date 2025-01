Chiccheinformatiche.com - Ciao il tuo ordine è stato consegnato al punto di ritiro, vedi dove puoi ritirare il tuo acquisto qui – TRUFFA

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Sempre più persone stanno ricevendo SMS fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali per ingannare i destinatari e rubare informazioni personali o denaro. Uno degli ultimi esempi riguarda messaggi che avvisano di un presuntopresso undi, come questo: “, il tuoaldiil tuoqui.”Sms: “il tuoaldiil tuoqui”Questi SMS contengono solitamente un link che invita a cliccare per ottenere maggiori informazioni. Tuttavia, il link conduce a siti web falsi creati per sottrarre dati sensibili, come credenziali di accesso o numeri di carte di credito.Come riconoscere un SMSNon aspettavi alcun? Questo è il primo segnale di allarme.