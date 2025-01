Liberoquotidiano.it - Cambogia, in coda per 10 dollari e due chili di riso: quattro persone muoiono schiacciate dalla folla

sono morte e altre cinque sono rimaste ferite a Phnom Penh, nella capitale dellache si accalcava per ricevere cibo e contanti da Sok Kong, una dellepiù ricche del Paese come regalo per il nuovo anno lunare cinese. La calca, composta da centinaia di, si è radunata davanti ai cancelli della residenza dell'imprenditore per ricevere 10in contanti e duedi. Dopo l'incidente le autorità hanno sgomberato la zona e sospeso il resto della manifestazione. Lui e altri ricchi residenti della capitale fanno tradizionalmente regali ai poveri per il Capodanno cinese, che inizia la prossima settimana.