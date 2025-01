Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 è il gioco più venduto del 2024 in USA, bene anche Helldivers 2

ofOps 6 è ufficialmente ilpiùdelnegli Stati Uniti. Lanciato a fine ottobre, il titolo di Activision ha scalato rapidamente la classifica, spodestando EA Sports College Football 25 dal primo posto dopo appena un paio di mesi, mentre2 ha concluso il podio.Come riportato da Insider Gaming, secondo i dati forniti da Mat Piscatella di Circana,ofOps 6 ha superato tutti i concorrenti, tra cui EA Sports College Football 25, sceso al secondo posto, ed2, che mantiene saldamente la terza posizione.Completano la top 5 Dragon Ball: Sparking! Zero ed NBA 2K25, evidenziando una chiara preferenza dei giocatori per i titoli sportivi e d’azione. Nella top 20 troviamosette titoli non pubblicati nel, segno della loro incredibile longevità.