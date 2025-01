Bergamonews.it - Brebemi, attivato il monitoraggio coi droni per aumentare la sicurezza in autostrada

A35conferma la propria eccellenza in materia distradale introducendo, a partire da novembre 2024, un innovativo servizio didell’tramite. L’, parte del gruppo internazionale Aleatica e già pioniera nell’ambito dellaessendo stata la prima in Italia a ottenere la certificazione internazionale iRAP, rafforza ulteriormente il proprio impegno in questo ambito con questo nuovo progetto tecnologico.A35è una delle prime autostrade italiane infatti a dotarsi del servizio “Drone Asset and Traffic Monitoring Project“, un sistema avanzato di controllo eche consente la raccolta di informazioni in tempo reale sulle condizioni dell’infrastruttura e del traffico. Il drone (diventeranno due nei prossimi mesi) opera ad un’altezza massima di 120 metri a lato dell’ed è attivo in diversi periodi della giornata e della nottata sulle due carreggiate, in orari prestabiliti e concordati con le autorità competenti, con la possibilità di ulteriori attività mirate in caso di necessità.