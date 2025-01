Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Finale Australian Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Sabato 25 gennaio Simonee Andreasaranno protagonisti nelladeglidel doppio maschile. I due azzurri quest’oggi si sono meritati la qualificazione all’atto conclusivo del primo Slam dell’anno, piegando in semiil duo composto dallo svedese Andre Goransson e dall’olandese Sem Verbeek.Una vittoria in rimonta della coppia nostrana, che ha mostrato qualità tecniche e morali per centrare l’obiettivo. I prossimi avversari saranno il britannico Henrye il finlandese Harri, a segno nell’altra semicontro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Sarà un confronto complicato, in quanto gli avversari degli azzurri saranno i campioni in carica di Wimbledon.Sarà necessaria una super prestazione, anche per prendersi una rivincita a livello Slam dopo quanto accaduto proprio sui prati di Church Road.