Quotidiano.net - Trump, nessun accenno a Bruxelles e Kiev: “L’America viene prima di tutto”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 gennaio 2025 - Il mondo e le priorità secondo Donald. La cerimonia di insediamento ha rappresentato un vero e proprio manifesto programmatico del 47esimo presidente degli Stati Uniti, che il diretto interessato ha voluto condividere con chi ritiene allineato alla sia visione. Per questo lunedì, a Capitol Hill, più che le presenze si notavano le assenze. Laè quella del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si era praticamente autoinvitato, affermando che avrebbe partecipato se gli fosse arrivata una convocazione. Ma la casella delle lettere è rimasta vuota, probabilmente per non indispettire Vladimir Putin, con cuideve parlare non solo di Ucraina, ma anche di Artico. Altra assenza importate è quella di Keir Starmer, premier britannico laburista, entrato più volte in conflitto con i sovranisti nel Regno Unito e contrario al referendum sulla Brexit.