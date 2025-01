Ilnapolista.it - Sinner domina contro De Minaur e rassicura: «Sto bene fisicamente, quando sei giovane recuperi in fretta»

Leggi su Ilnapolista.it

JannikvinceAlex Dei quarti degli Australian Open e vola in semifinale, dove affronterà l’americano Shelton che ha battuto Sonego.Il numero uno al mondo si impone in tre set (6-3, 6-2, 6-1)il padrone di casa.De: «Stoseiin»Agli ottavi,ha affrontato Rune, aveva accusato problemi fisici, ma oggi ha dichiarato:«Oggi sentivo tutto, in queste giornate bisognava tenere subito il break. Decompete sempre molto, l’atmosfera è stata straordinaria, molto sportiva. Ci conosciamonoi due, cerchiamo di prepararci al meglio possibile per queste partite, che possono cambiare rapidamente se cali d’intensità in un attimo. Sono molto soddisfatto della mia prestazione».«Ieri è stata una giornata molto tranquilla, dal punto di vista generale se seiin