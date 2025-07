Roma 27enne ucciso a coltellate per rapina | fermato marocchino

Una tragica notte a Roma scuote la comunità: un giovane di 27 anni, originario del Bangladesh, perde la vita durante una rapina. La svolta arriva con l'arresto di un marocchino, fermato con l'accusa di omicidio e rapina aggravata. La vicenda mette in evidenza le sfide della sicurezza urbana e l'importanza di fare giustizia per la vittima e la sua famiglia.

Svolta nel caso del 27enne del Bangladesh. Un marocchino di 27 anni, è stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio e di rapina aggravata.

(Adnkronos) - Svolta nel caso del 27enne del Bangladesh ucciso a coltellate in via Cristoforo Colombo a Roma, poco dopo la mezzanotte del 29 giugno. Un marocchino di 27 anni, è stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio e di rapina aggravata:

