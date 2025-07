Innovazione Sinopoli Oracle Italia | più infrastrutture

In un'epoca in cui l'innovazione digitale rappresenta il motore di crescita, Oracle Italia si distingue come partner affidabile e visionario. Con oltre 40 anni di esperienza, l'azienda integra tecnologia cloud e AI con un forte senso di responsabilità , rispondendo alle esigenze legislative e operative del Paese. La collaborazione con il Polo Strategico Nazionale testimonia il suo impegno nel plasmare il futuro digitale dell'Italia, contribuendo a creare infrastrutture resilienti e all'avanguardia.

Roma, 2 lug. (askanews) - "Un fornitore di tecnologie cloud e AI come Oracle, che lavora da oltre 40 anni in Italia a stretto contatto con aziende private ma anche pubbliche amministrazioni, deve sviluppare e promuovere l'innovazione con un particolare senso di responsabilità interpretando le esigenze, anche legislative, del Paese in cui opera. Con questo spirito, ad esempio, siamo da tempo tra i partner strategici del Polo Strategico Nazionale, iniziativa che ci ha permesso di favorire l'adozione di nuovi servizi cloud utili per lo sviluppo dell'IA nel nostro Paese, con sicurezza e sovranità dei dati trattati", lo ha detto questa mattina Andrea Sinopoli, Vice President, Cloud Technology Country Leader di Oracle Italia, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Innovazione, Sinopoli (Oracle Italia): più infrastrutture

