Roma 40enne ferito e abbandonato in un carrello della spesa a Ostia | avrebbe subito torture

Una scena inquietante si è consumata questa notte a Ostia: un uomo di 40 anni è stato rinvenuto ferito e abbandonato in un carrello della spesa, con segni evidenti di torture e aggressioni. Accanto a lui, un cartello con insulti che lascia emergere un quadro di violenza e sofferenza. La vicenda sconvolge tutta la comunità, mentre le forze dell’ordine indagano per fare luce su quanto accaduto e assicurare giustizia.

L'uomo, oltre a essere stato picchiato, sarebbe stato anche torturato. E' stato trovato all'alba con un cartello con scritte insultanti al collo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, 40enne ferito e abbandonato in un carrello della spesa a Ostia: avrebbe subito torture

