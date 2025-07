Manuel Mastropasqua Daniele Rezza condannato a 27 anni | ha ucciso per due cuffie da 15 euro il 31enne a Rozzano

Un episodio che sconvolge la comunità di Rozzano: Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni di reclusione per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso lo scorso ottobre in un gesto inspiegabile legato a due cuffie da 15 euro. Una tragedia che mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e dramma. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta il dolore per una vita spezzata troppo presto.

Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Manuel Mastropasqua, Daniele Rezza condannato a 27 anni: ha ucciso per due cuffie da 15 euro il 31enne a Rozzano

