Tour de France 2025 i velocisti | c’è il meglio del meglio Anche Jonathan Milan

Navigando tra le strade del Tour de France 2025, l’élite dello sprint si prepara a infiammare le tappe con duelli emozionanti e colpi di scena mozzafiato. Gli sprinter di tutto il mondo si sfideranno per la gloria, e tra loro spicca con determinazione Jonathan Milan, volto promettente del ciclismo italiano. Con una formazione ridotta ma agguerrita, l’Italia punta tutto su di lui per conquistare il cuore dei fan e scrivere pagine memorabili in questa epica corsa.

Non esiste una grande corsa a tappe che possa definirsi tale senza le frazioni dedicate ai velocisti. I duelli tra gli sprinter sono da sempre garanzia di spettacolo e il Tour de France 2025 promette di mantenere le attese con il meglio del panorama internazionale della specialità pronto a darsi battaglia. In un’edizione nella quale schiera un contingente numericamente ridotto l’Italia punta con decisione su Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek arriva in Francia con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista e provare a portare fino a Parigi la maglia verde di leader della classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, i velocisti: c’è il meglio del meglio. Anche Jonathan Milan

