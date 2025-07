Milan fiducia altissima per Jashari | manca poco per la chiusura | CMIT

Il Milan si avvicina con entusiasmo al grande colpo: Ardon Jashari. Con una fiducia altissima e trattative in fase avanzata, i rossoneri sono pronti ad ufficializzare il suo acquisto, consolidando la loro strategia di reforzo. Tare, attento ai dettagli, sta dialogando direttamente con il Brugge, mentre tutte le parti sembrano aver trovato l’accordo ideale. La chiusura è ormai imminente: il futuro del centrocampo milanista si fa sempre più brillante.

Tare sta trattando col Brugge in prima persona dopo aver trovato un accordo col centrocampista elvetico. Le ultime di Calciomercato.it Il Milan è sempre più vicino ad Ardon Jashari, fin dall’inizio una delle priorità di Igli Tare. Il Ds rossonero sta trattando in prima persona col Brugge dopo l’accordo raggiunto col centrocampista elvetico. Un accordo, come anticipato da Calciomercato.it, da circa 3 milioni a stagione più bonus. Milan, fiducia altissima per Jashari: manca poco per la chiusura (LaPresse) – Calciomercato.it L’ultima offerta del Milan supera i 35 milioni di euro bonus inclusi. Stando a quanto raccolto in queste ore da CM. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, fiducia altissima per Jashari: manca poco per la chiusura | CM.IT

In questa notizia si parla di: milan - jashari - fiducia - altissima

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

Milan, fiducia altissima per Jashari: manca poco per la chiusura | CM.IT; DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 2 luglio LIVE.

Milan, fiducia altissima per Jashari: manca poco per la chiusura | CM.IT - Milan, fiducia altissima per Jashari: manca poco per la chiusura (LaPresse) – Calciomercato. Scrive calciomercato.it

Jashari al Milan, nuova offerta per chiudere: i dettagli - La società rossonera vuole provare a chiudere per il centrocampista svizzero: ecco le ultime news di mercato. Secondo milanlive.it