Dove vedere in tv Sinner-Vukic Wimbledon 2025 | orario esatto canale streaming

Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta l’atteso match tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic a Wimbledon 2025, scopri orario, canale e streaming per non perderti nemmeno un punto. Domani, giovedì 3 luglio, il Centrale sarà il palcoscenico di questa sfida cruciale: preparati a tifare per il talento italiano in cerca di una grande impresa sull’erba londinese. Servirà una versione concentrata di Sinner per capitalizzare ogni opportunità e avanzare nel torneo.

Domani, giovedì 3 luglio, Jannik Sinner affronterà nel secondo turno di Wimbledon l’australiano Aleksandar Vukic, mettendo nel mirino la qualificazione al turno successivo. Un match non banale contro un tennista che sa come giocar bene sull’erba, essendo molto dotato con il servizio e il dritto. La partita chiuderà il programma sul Centrale. Servirà una versione di Sinner molto concentrata per capitalizzare le opportunità che si presenteranno, avendo nello stesso tempo grande attenzione nei turni al servizio. Su questa superficie, è questione di momenti in cui tutto può cambiare molto velocemente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Vukic, Wimbledon 2025: orario esatto, canale, streaming

