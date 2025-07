Delitto Mastrapasqua uccise per un paio di auricolari | condannato a 27 anni

Una tragica vicenda scuote Milano: Daniele Rezza, 20 anni, è stato condannato a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, commesso per un paio di auricolari dal valore modesto. Un episodio che ha sconvolto la comunità e sollevato profonde riflessioni sulla violenza impulsiva. La corte ha ritenuto il delitto aggravato da motivi futili, segnando un triste capitolo nella lotta contro la banalità della violenza.

È stato condannato a 27 anni Daniele Rezza, il 20enne accusato della morte di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, in provincia di Milano, la notte dell’11 ottobre 2024, per un paio di cuffiette da pochi euro. La pubblica accusa aveva chiesto una pena di 20 anni, la corte ha deciso, invece, per una condanna superiore. Rezza rispondeva di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e la minorata difesa e rapina aggravata. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Mastrapasqua, uccise per un paio di auricolari: condannato a 27 anni

