Vecchiano civica situazioni ponti crea disagi anche da noi

In un territorio attraversato da fiumi, la manutenzione dei ponti è una priorità imprescindibile per garantire sicurezza e continuità. Purtroppo, anche nel comune di Vecchiano, le situazioni di disagio persistono, con il ponte sulla Botte e altri collegamenti che continuano a creare preoccupazioni tra i cittadini. La sfida è urgente: affrontare questi ritardi per restituire ai residenti una viabilità affidabile e senza rischi.

Vecchiano 02 luglio 2025 - "Un territorio attraversato da fiumi inevitabilmente dovrebbe avere come priorità la manutenzione dei numerosi ponti che uniscono le sue sponde e così vale anche per la Provincia di Pisa e la prima cosa che ci viene da pensare è il ritardo dell'apertura del ponte sulla Botte che congiunge i Comuni di Calcinaia e Vicopisano, ma anche a Vecchiano la situazione non è migliore: da anni ormai i cittadini di Filettole e in generale del Comune di Vecchiano, sono soggetti a limitazioni nei loro spostamenti per il senso unico alternato sul ponyte di Filettole". Lo denunciano i consiglieri comunali di opposizione di Vecchiano civica Roberto Sbragia, Angela Baldoni, Stefano Dini, Mario De Luca ricordando "la carenza di collegamenti infrastrutturali e viari con la zona di Lucca e di San Giuliano Terme derivanti dall'iniziale riduzione del senso di marcia, a senso unico alternato, del ponte di via di Ripafratta di Filettole sul fiume Serchio".

