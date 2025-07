Moda in Luce a Palazzo Pitti la mostra che riscrive la storia del Made in Italy | un viaggio tra capi iconici archivi segreti e filmati inediti

La moda prende vita a Palazzo Pitti con "Moda in Luce", una mostra che riscrive la storia del Made in Italy. Un viaggio affascinante tra capi iconici, archivi segreti e filmati inediti, che evoca l’eleganza delle sete fruscianti e abiti tornati a casa dopo quasi un secolo. La Sala Bianca, culla della moda italiana, rivive attraverso questa esposizione, portandoci nel cuore di un patrimonio culturale senza tempo, narrando storie che non si sono mai spente.

Un’eco di sete fruscianti, di abiti che tornano a casa dopo quasi un secolo. La Sala Bianca di Palazzo Pitti, a Firenze, è da sempre considerata la culla del Made in Italy. La storia ufficiale, quella che si legge sui libri, ha infatti una data e un luogo di nascita precisi per la moda italiana: 12 febbraio 1952, Sala Bianca. È lì che Giovanni Battista Giorgini, con una sfilata memorabile, presentò al mondo i compratori americani e la stampa internazionale, sancendo la nascita dello stile italiano. Ma è davvero andata così? O, meglio, è iniziato tutto lì? La risposta, potente e documentata, arriva da una mostra straordinaria che, quasi per un contrappasso dantesco, abita proprio le sale di Palazzo Pitti fino al 28 settembre: “ Moda in Luce 1925–1955. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Moda in Luce, a Palazzo Pitti la mostra che riscrive la storia del Made in Italy: un viaggio tra capi iconici, archivi segreti e filmati inediti

In questa notizia si parla di: moda - palazzo - pitti - storia

Sfilata di moda di Louis Vuitton al Palazzo dei Papi di Avignone - Louis Vuitton ha sorprendentemente presentato la sua collezione Cruise al maestoso Palazzo dei Papi di Avignone il 23 maggio.

Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti Pillole di storia dell'arte di Elisa Marianini #artist #curiosity #artefacile #divulgazione #atelierelisamarianini #pittrice #artepertutti #Firenze #palazzopitti #pitti #moda Vai su Facebook

Moda in luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy; Da Pitti Uomo a Firenze la storia della moda e il suo futuro; La storia della moda a Palazzo Pitti.

A Firenze, la storia della moda e il suo futuro, da Pitti Uomo al Made in Italy - Con la mostra sulla storia della moda italiana e la 108ma edizione di Pitti Uomo, a Firenze in scena un dialogo tra la storia e contemporaneo ... Scrive exibart.com

La storia della moda a Palazzo Pitti - Panorama - Riapre, dopo quattro anni, il Museo della Moda di Firenze La storia della moda a Palazzo Pitti ... Come scrive panorama.it