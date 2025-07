Nave da crociera bambina cade in mare

Un dramma sfiorato al largo della Florida a bordo della nave Disney Dream: una bambina è caduta in mare, ma il rapido intervento del padre ha evitato una tragedia. I passeggeri sono rimasti scossi da questo episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La sicurezza e l’attenzione dei familiari sono state messe alla prova in un momento di grande tensione, dimostrando come la prontezza possa fare la differenza.

Un episodio drammatico ha scosso i passeggeri della nave da crociera Disney Dream mentre era in viaggio di ritorno dalle Bahamas verso Fort Lauderdale, in Florida. Una bimba di cinque anni è caduta dal quarto ponte della nave. Questa è dotata di ben quattordici ponti. La bambina è finita nelle acque dell' Oceano Atlantico. Senza esitazione, il padre si è lanciato in mare per soccorrere la figlia, riuscendo a tenerla a galla fino all'arrivo dei soccorsi.

