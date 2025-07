Squid Game 3 è già record | oltre 60 milioni di visualizzazioni in tre giorni

La terza stagione di Squid Game ha infranto ogni record, conquistando oltre 60 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni. La serie sudcoreana, creata dal visionario Hwang Dong-hyuk, ha confermato il suo status di fenomeno globale, dominando le classifiche di Netflix in tutti e 93 i Paesi. Un risultato straordinario che dimostra ancora una volta come l’arte può unire e affascinare il mondo intero. La serie promette di regalare emozioni ancora più intense, e questa è solo l’inizio.

Doveva stupire e non ha deluso le aspettative. La terza stagione di Squid Game, la serie sudcoreana creata dal regista visionario Hwang Dong-hyuk, sta letteralmente dominando lo streaming di Netflix sin dal 27 giugno, giorno della release ufficiale. È la più vista in ciascuno dei 93 Paesi del mondo in cui la piattaforma statunitense pubblica la sua classifica settimanale: un'impresa mai riuscita prima d'ora al debutto. Con 60,1 milioni di visualizzazioni (calcolate dividendo il totale dei minuti visti per la durata complessiva del contenuto) è il dato più alto di sempre per lo streamer. Superate le 368 milioni di ore complessive.

