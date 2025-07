Palio di Siena 2 luglio 2025 chi fa la telecronaca della Carriera su La7 | giornalista e commentatore

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si avvicina, e gli appassionati si chiedono chi sarà ai microfoni di La7 per raccontare questa storica corsa dedicata alla Madonna di Provenzano. Quest’anno, a catturare l’attenzione, torna il celebre giornalista e commentatore Pierluigi Pardo, affiancato dall’esperto storico Giovanni Mazzini. Ma chi sono davvero i protagonisti della telecronaca di questa emozionante gara? Scopriamolo insieme.

Chi fa la telecronaca del Palio di Siena del 2 luglio 2025 dedicato alla Madonna di Provenzano in onda oggi su La7? A raccontare la storica gara in Piazza del Campo è, ancora una volta, il noto giornalista e telecronista calcistico Pierluigi Pardo. Al commento lo storico del Palio, Giovanni Mazzini. Ma chi è Pierluigi Pardo? Romano del quartiere Trieste, si laurea in economia alla Sapienza di Roma nel 1999. Prodotto del Piccolo Gruppo di Michele Plastino (laboratorio di giornalismo e comunicazione che ha lanciato giornalisti come Sandro Piccinini, Massimo Marianella e Fabio Caressa), tra il 1999 e il 2001 si alterna tra il lavoro come marketing assistant brand manager alla Procter & Gamble, come telecronista di Tele+ e come conduttore radiofonico presso le emittenti romane.

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza - Tutti gli occhi sono puntati su Siena, dove l’atmosfera del Palio si fa ancora più intensa e coinvolgente.

