A Stia torna il Campionato Mondiale di Forgiatura | Miti e magie il tema della sfida tra fabbri da tutto il mondo

A Stia, nel cuore del Casentino, si riaccendono i martelli e le fucine per il ritorno del Campionato Mondiale di Forgiatura, un evento che unisce creatività, tradizione e magia. La XII edizione, dal tema “Miti e magie”, invita i fabbri di tutto il mondo a dare vita a opere straordinarie ispirate all’immaginario fantastico. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: un’occasione unica per celebrare l’arte millenaria del ferro e lasciarsi incantare dalle meraviglie che nasceranno.

Martello, incudine e fuoco. A Stia, nel cuore del Casentino, tornano a battere i colpi della creatività: sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla XII edizione del Campionato Mondiale di Forgiatura, l'evento clou della XXVI Biennale Europea d'Arte Fabbrile, in programma dal 4 al 7 settembre 2025. Tema dell'edizione: "Miti e magie", un invito a dare forma all'immaginario attraverso l'antica arte della lavorazione del ferro. L'evento, promosso dall' Associazione Autonoma Biennale di Arte Fabbrile Stia e dal Comune di Pratovecchio Stia, richiama ogni due anni maestri fabbri da tutto il mondo: una sfida a colpi di maestria, tecnica e ispirazione, che si svolge a cielo aperto nel suggestivo borgo toscano, trasformato per quattro giorni in una fucina artistica internazionale.

In questa notizia si parla di: stia - campionato - mondiale - forgiatura

