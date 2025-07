Mondiale per club Mediaset gongola | Real Madrid-Juventus quasi 5 milioni in tv e 29,2% di share

Il calcio internazionale infiamma l’Italia e Mediaset celebra il successo di audience della sfida tra Real Madrid e Juventus. Quasi 5 milioni di spettatori e un impressionante 29,2% di share hanno seguito uno degli ottavi più attesi del Mondiale per Club, confermando il fascino senza tempo del calcio e la capacità delle grandi sfide di catturare l’interesse di milioni di telespettatori. Un risultato che sottolinea ancora una volta l’importanza del grande calcio in TV.

Real Madrid-Juventus, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, disputatasi ieri sera e vinta 1-0 dai madrileni che hanno così estromesso i bianconeri dalla competizione, è stata seguitissima in tv, almeno per quanto riguarda quella italiana. Il match, infatti, ha raggiunto uno share del 29,2% con 4.706.000 spettatori incollati al teleschermo per seguire gli uomini di Tudor. Gongola Mediaset con la partita in onda su Canale 5 che ha sbaragliato l’intera concorrenza degli altri programmi, compresi quelli della Rai. Basti pensare che il secondo più seguito è stato il film “Un amore regale” su Rai 1 che si è fermato al 13,3% di share. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per club, Mediaset gongola: Real Madrid-Juventus, quasi 5 milioni in tv e 29,2% di share

