Somalia precipita elicottero dell’Unione Africana | almeno 3 morti

Tragedia in Somalia: un elicottero dell’Unione Africana si schianta a Mogadiscio, causando almeno tre morti. L’incidente, avvenuto all’aeroporto della capitale, ha coinvolto un velivolo con otto persone a bordo, proveniente dalla regione del Basso Scebeli. Un dramma che scuote la missione di pace internazionale e riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza in Somalia. La ricostruzione dettagliata dell’accaduto rivela quanto siano fragili gli sforzi di stabilizzazione nella regione.

Almeno tre persone sono morte nello schianto di un elicottero militare al servizio della missione di pace dell’Unione Africana in Somalia. Il velivolo è precipitato all’aeroporto della capitale Mogadiscio. Era in arrivo dall’aeroporto di Balli-doogle, nella regione del Basso Scebeli, con otto persone a bordo. L’elicottero apparteneva originariamente all’aeronautica militare ugandese, ma era utilizzato dalla missione di pace dell’Unione Africana. Ahmed Moalim Hassan, direttore generale dell’Autorità per l’aviazione civile somala, ha assicurato che sono in corso indagini per determinare l’entità delle vittime e dei danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it