Chiassai Martini Il Comitato Pendolari non invitato al tavolo in Regione sui treni

Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi, denuncia l'esclusione del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima dalla cabina di regia del 17 luglio sulla situazione dei treni. Una decisione che solleva preoccupazioni sul futuro del trasporto ferroviario e sui disagi dei pendolari. La deviazione del traffico dalla Direttissima sulla linea lenta richiede interventi urgenti e trasparenza, affinché le voci di chi utilizza quotidianamente i treni siano ascoltate e valorizzate nel processo decisionale.

Arezzo, 02 luglio 2025 – Alla cabina di regia del 17 luglio prossimo sulla situazione del trasporto ferroviario non è stato invitato il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima. La "denuncia" arriva dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, che ha chiesto delucidazioni all'assessore regionale Baccelli. "La deviazione del traffico ferroviario dalla Direttissima sulla linea lenta rappresenta un grave problema da affrontare con urgenza e azioni concrete, considerato che le criticitĂ vanno avanti dai anni – afferma Chiassai Martini- Per questa ragione il 6 giugno avevo scritto al presidente Giani e all'assessore Baccelli con la richiesta urgente di un tavolo di lavoro e di confronto per trovare una soluzione concreta allo slittamento ulteriore, per evitare il passaggio nella linea lenta dei treni regionali.

