poster italiano di odissea il film di christopher nolan

Anticipazioni sul nuovo film di Christopher Nolan: “Odissea”. Il mondo del cinema attende con grande interesse il prossimo progetto di Christopher Nolan, che promette di essere un’epica avventura ispirata al mito di Odisseo. Con una data di uscita prevista per il 16 luglio 2026, il film intitolato in italiano “Odissea” si presenta già come uno degli eventi più attesi della prossima stagione cinematografica. Di seguito, vengono raccolte le prime indiscrezioni e le suggestive anticipazioni sul capolavoro che sta per arrivare.

Odissea: il poster italiano del film di Christopher Nolan - Universal Pictures ha svelato il tanto atteso poster italiano di "Odissea", il nuovo film di Christopher Nolan, in uscita il 16 luglio 2026.

