Alfonso Signorini su Stefano De Martino e Maria De Filippi | il racconto dei 30 anni di Chi

In occasione del trentennale di Chi, Signorini svela un aneddoto inedito su Stefano De Martino e racconta il suo rapporto speciale con Maria De Filippi, tra talento, amicizia e backstage del gossip. Il settimanale Chi spegne 30 candeline e, per celebrare questo importante traguardo, Alfonso Signorini - storico direttore della rivista e volto amatissimo del Grande Fratello - ha deciso di aprire il cassetto dei ricordi, ripercorrendo i successi del magazine ma anche le trasformazioni del mondo dello spettacolo e del gossip. Un lungo racconto, il suo, fatto di riflessioni, aneddoti e dichiarazioni che non sono passate inosservate, soprattutto quando si è soffermato a parlare di uno dei protagonisti più amati del panorama televisivo italiano: Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it