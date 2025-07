Cucina contemporanea cascine e pinete Il ristorante nascosto nel parco naturale vicino Como

Scopri il Ristorante Tarantola, un angolo di paradiso nel cuore del parco naturale vicino a Como. Qui, la cucina contemporanea si fonde con un’atmosfera autentica, nata dalla passione di una famiglia che tramanda sapori e tradizioni da generazioni. Immerso tra cascine e pinete, il nostro locale è un rifugio unico dove ogni piatto racconta una storia, valorizzando le eccellenze del territorio e le potenzialità di una location incantata.

Ristorante Tarantola è una storia di famiglia che inizia nel secolo scorso e arriva ad oggi con un focus sulle persone, sulle materie prime e sulle potenzialità di una location incredibile. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Cucina contemporanea, cascine e pinete. Il ristorante nascosto nel parco naturale vicino Como

In questa notizia si parla di: ristorante - cucina - contemporanea - cascine

Alessandro Borghese a Cerignola: il ristorante U'vulesce Vino e Cucina' di Rosario punta a fare la migliore lasagna - Il famoso chef Alessandro Borghese farà tappa a Cerignola per celebrare i 10 anni di '4 Ristoranti'. Nella puntata esclusiva in onda il 22 maggio su Sky e Now, si sfideranno quattro ristoranti da Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Puglia.

Idee su dove mangiare a Milano? Ecco i nuovi ristoranti; Michelin Italia, i quindici ristoranti entrati nella guida a giugno 2025; A Milano Claudio Amendola apre un polo per la cucina romana. Piatti per tutte le tasche.

Battisti, autentica semplicità: "Tra cascine e periferie sento un’energia unica" - Lo chef è cresciuto qui: "Ho visto Milano diventare sempre più cosmopolita. ilgiorno.it scrive

Cucina Triennale: il nuovo ristorante tra arte, design e gusto - Cucina Triennale a Milano: ristorante e caffetteria immersi nell’arte, con piatti italiani, cocktail, dolci e colazioni in un ambiente unico. Segnala globestyles.com