Ucciso per le cuffiette Daniele Rezza condannato a 27 anni

La Procura di Milano aveva chiesto 20 anni per l'imputato. Manuel Mastrapasqua venne accoltellato in strada l'11 ottobre.

Ismaele Lulli crocifisso e ucciso, confermata la condanna di 5 anni ad Ambera Saliji: ┬źLo attir├▓ in trappola┬╗ - La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna a cinque anni di carcere per Ambera Saliji, ritenuta colpevole di concorso anomalo nell'omicidio di Ismaele Lulli.

