Dua Lipa a Napoli fine settimana da sogno col promesso sposo Callum Turner

Un weekend da sogno nel cuore di Napoli per Dua Lipa e Callum Turner, che hanno esplorato i suggestivi vicoli, passeggiato lungo il lungomare e ammirato la bellezza mozzafiato della Costiera. La loro fuga romantica ha incantato i fan, lasciando intuire un legame ancora più forte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa avventura partenopea e le emozioni che hanno condiviso in città.

Fine settimana partenopeo per Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner, tra i vicoli dei quartieri partenopei, il Lungomare e la Costiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In un momento di grande festa professionale e personale, Dua Lipa ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con l'attore Callum Turner . La rivelazione è arrivata durante un'intervista a British Vogue , nel mezzo del clamoroso successo del tour "Radica

