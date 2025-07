Perché in questo periodo non riusciamo più a dormire bene | le risposte del climatologo

L’estate incessante e le alte temperature stanno compromettendo il nostro riposo notturno come mai prima. Le ondate di caldo persistente, con temperature minime che sfiorano i 20°C anche di notte, influiscono sul nostro organismo, rendendo difficile un sonno ristoratore. Il climatologo e il bioclimatologo ci svelano i rischi nascosti e ci offrono consigli preziosi per proteggere il nostro benessere. Continua a leggere per scoprire come affrontare questa sfida estiva e dormire meglio.

Le ondate di caldo che stanno colpendo l'Italia in queste settimane hanno effetti anche sul nostro corpo: nello specifico le temperature minime quasi mai inferiori ai 20 °C, nemmeno di notte, possono ostacolare un sonno di qualità: il bioclimatologo spiega quali sono i rischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

