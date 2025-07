Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione | trama e cast dell' episodio del 2 luglio

Stasera, su Rai 2 alle 21.20, torna Delitti in Paradiso con il suo episodio del 2 luglio in prima visione assoluta, promettendo suspense e colpi di scena. Dopo avervi fatto immergere nelle atmosfere esotiche della serie, spazio alle repliche di Ritorno in Paradiso. Preparati a vivere un'altra avvincente avventura tra misteri e emozioni, perché questa stagione si prospetta ancora più coinvolgente e ricca di sorprese.

Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso, in onda stasera 2 luglio alle 21.20 su Rai 2 in prima visione assoluta. A seguire, spazio alle repliche dello spin-off Ritorno in Paradiso. Mercoledì 2 luglio, a partire dalle 21.10 su Rai 2, arrivano in prima visione assoluta i nuovi episodi di Delitti in Paradiso, con un appuntamento che segna uno dei momenti più intensi ed emotivi della serie. Protagonista assoluto della serata sarà il nuovo detective Mervin Wilson, interpretato da Don Gilet, alle prese con un caso che riguarda direttamente la sua vita privata. A seguire, la replica del primo episodio della serie Ritorno in paradiso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 2 luglio

Delitti in Paradiso 14: Nuove stagioni, cambio cast e spin-off Oltre il Paradiso - Delitti in Paradiso 14 è pronto a intrattenere i fan con avventure mozzafiato sull'isola di Saint Marie, a partire dal 14 maggio 2025.

