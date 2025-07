Terremoti Mario Tozzi dopo le ultime scosse ai Campi Flegrei | Non si può abitare nella zona a rischio

scientifico che invita alla riflessione e alla responsabilità collettiva. Mario Tozzi ci mette davanti a una realtà difficile, ma imprescindibile: vivere nelle zone a rischio sismico richiede consapevolezza e preparazione, perché la sicurezza non può essere lasciata al caso.

È un'intervista senza mezzi termini quella che Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, ha rilasciato al Corriere della Sera, intervenendo sul terremoto di magnitudo 4.6 che ha colpito i Campi Flegrei martedì mattina. Il tono non è allarmista, ma lucidamente severo. Le sue risposte alle domande del giornalista si fondono in un ragionamento fluido e incalzante, senza eufemismi: ogni affermazione è il tassello di un ragionamento tecnico e culturale, che mette in discussione l'idea stessa di vivere in una delle aree più densamente popolate e geologicamente instabili d'Europa. Tozzi inizia sottolineando che l'evento sismico appena avvenuto non modifica la situazione di fondo, già critica.