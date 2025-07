Calciomercato Inter il Bruges su Stankovic | il punto di Moretto

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con il possibile addio di Aleksandar Stankovic, giovane talento e figlio d’arte di Dejan. Dopo una stagione brillante al Lucerna, il centrocampista classe 2005 avrebbe attirato l’attenzione del Club Bruges. Matteo Moretto fornisce aggiornamenti esclusivi: è in atto una trattativa concreta o si tratta di solo rumor? Scopriamo i dettagli di questa intrigante operazione di mercato.

Matteo Moretto è sicuro: Aleksandar Stankovic è al centro delle trattative del calciomercato in uscita dell'Inter. Il giovane, centrocampista classe 2005 figlio d'arte dell'ex eroe del Triplete Dejan Stankovic, è reduce da una stagione convincente al Lucerna. Le sue buone prestazioni l'avrebbero fatto finire nel mirino del Club Bruges.

