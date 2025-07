Calciomercato Juventus restyling in difesa | Laporte in pole idea Balerdi

La Juventus punta a un restyling in difesa per rafforzare il reparto e affrontare al meglio le sfide future. Dopo le prime uscite, sono emerse alcune fragilità che richiedono interventi mirati: Laporte è in pole position, mentre l’idea Balerdi si fa strada come alternativa valida. La solidità difensiva diventa prioritaria, e il mercato potrebbe riservare sorprese interessanti. La dirigenza lavora per un rilancio deciso della linea arretrata, con l’obiettivo di tornare competitivi ai massimi livelli.

Ad eccezione delle prime due partite disputate negli Stati Uniti d’America, in occasione del Mondiale per Club, contro Al-Ain e Wydad AC, che avevano messo in luce le qualitĂ del tridente offensivo della Juventus, i match giocati contro squadre maggiormente attrezzate e di livello superiore, come Manchester City e Real Madrid, hanno invece evidenziato chiare fragilitĂ difensive. La difesa a tre, prediletta da Igor Tudor, richiederebbe una solida copertura centrale, una grande capacitĂ di lettura del gioco e un’intesa impeccabile tra i reparti. I centrocampisti, infatti, devono essere in grado di scalare e coprire le linee di passaggio, evitando di concedere spazi agli avversari, come invece accaduto, in occasione del goal del vantaggio dei Galacticos, con Fran GarcĂ­a lasciato completamente libero da marcature. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, restyling in difesa: Laporte in pole, idea Balerdi Â

