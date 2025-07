Puff Daddy colpevole di traffico per la prostituzione e assolto dalle accuse più gravi | associazione a delinquere e traffici sessuali ai danni di due donne

Nel complesso mondo dell’hip-hop, notizie inattese scuotono il panorama: Puffy Daddy, noto anche come Puff Daddy, è stato assolto dalle accuse più gravi di traffico e associazione a delinquere. Il processo federale a New York ha sancito la sua innocenza, proteggendolo da potenziali ergastoli. Ma cosa si cela dietro questa decisione e quali implicazioni avrà per la sua carriera? Scopriamolo insieme.

La giuria del processo federale a New York contro Puff Daddy ha assolto il magnate dell’hip-hop dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffico di esseri umani al fine dello sfruttamento sessuale e racket ai danni dell’ex fidanzata Cassie Ventura e di un’altra donna identificata come “Jane”. Se riconosciuto colpevole di queste accuse, il produttore rischiava l’ergastolo. Lo riporta la CNN. È stato invece ritenuto colpevole di traffico per la prostituzione, che determina una condanna massima pari a 10 anni di reclusione. Il verdetto finale della giuria è stato raggiunto, dopo quello parziale annunciato martedì 1 luglio, quando i giurati hanno notificato uno stallo relativo al capo di imputazione emesso nei confronti di Combs per associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Puff Daddy colpevole di traffico per la prostituzione e assolto dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffici sessuali ai danni di due donne

