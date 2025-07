Aldo Serena non appoggia Lautaro | Parole che non aiutano l’Inter da capitano avrebbe potuto fare così

Aldo Serena non condivide le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez, ritenendo che le parole dell’attaccante argentino non siano di aiuto all’Inter. Come capitano, avrebbe potuto affrontare la situazione con un approccio più costruttivo, dimostrando leadership e responsabilità. In un ambiente già sotto pressione, le parole possono fare la differenza: ma cosa succederà ora per il futuro del club e del suo capitano?

Tra i tanti opinionisti che hanato lo sfogo di Lautaro Martinez, anche l'ex attaccante Aldo Serna. Il suo pensiero affidato al profilo X. Come è ormai noto ai più, Lautaro Martinez si è sfogato al termine della sfida contro il Fluminense. Il capitano dell' Inter ha puntato il dito su alcuni compagni che, a detta sua, non si sono impegnati abbastanza durante il finale di stagione e che vorrebbero lasciare Milano. Parole che hanno scatenato reazioni contrastanti, c'è chi ha elogiato l'argentino e chi invece lo ha criticato. Tra questi anche l'ex attaccante nerazzurro Aldo Serena, che non ha condiviso l'operato del Toro.

