La Cremonese ha scelto | il nuovo tecnico è Davide Nicola esperto nelle salvezze impossibili

Con grande entusiasmo, la Cremonese annuncia l’arrivo di Davide Nicola, il tecnico delle “salvezze impossibili”. Con un talento unico nel ribaltare le sorti delle squadre in difficoltà, Nicola si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi in Serie A. La sua esperienza e determinazione rappresentano un potente alleato nella sfida di questa stagione, pronta a dimostrare che nulla è perduto finché c’è speranza.

Cremona, 2 luglio 2025 – La Cremonese ha ufficializzato che sarà Davide Nicola l’allenatore che guiderà la matricola grigiorossa i n questa impegnativa stagione del ritorno in serie A. Il tecnico piemontese, che ha firmato un biennale (scadenza giugno 2027), si è segnalato per la capacità di raggiungere salvezze “impossibili”, come gli è capitato con il Crotone e la Salernitana. Nell’ultima stagione l’ex difensore classe ’73 ha allenato il Cagliari, conducendolo alla salvezza con notevole anticipo. La speranza dei tifosi della Cremonese è che sappia ripetersi pure all’ombra del Torrazzo, caricato a dovere, magari, dal fatto di tornare a lavorare con il ds Simone Giacchetta con il quale ha vissuto una parentesi da giocatore con la maglia del Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net