Golf da domani il BMW International Open | 6 azzurri in gara

Preparati a vivere un grande spettacolo di golf: da domani, il BMW International Open di Monaco di Baviera porta in campo sei talentuosi azzurri, tra cui Francesco Laporta, Jacopo Vecchi Fossa ed Edoardo Molinari. Dopo aver celebrato il trionfo all’Open d’Italia, il DP World Tour torna a sorprendere con questa prestigiosa competizione. Segui tutte le emozioni, le dirette e i contenuti esclusivi su Sportface Tv, scaricando gratuitamente l’app e restando sempre aggiornato.

