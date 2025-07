I morti per caldo gli incendi i blackout | dal 2003 ad oggi la Francia non ha colmato il ritardo

Dal 2003 a oggi, la Francia ha affrontato un crescendo di sfide legate al clima estremo: morti per caldo, incendi devastanti e blackout frequenti. Nonostante gli allarmi e le evidenze scientifiche, il Paese non ha ancora colmato il ritardo nella lotta ai cambiamenti climatici. Con il record storico di temperature di questa estate, si rende urgente un'azione decisa e concreta per proteggere il futuro delle generazioni.

Parigi, 2 luglio 2025 – Il 30 giugno la Francia ha registrato il record storico di temperature per una giornata di giugno: una media di 28,14°C, quasi 8°C in più rispetto alla media del periodo di riferimento (1991–2020). Si tratta del picco più intenso dal 1947, anno in cui Météo-France ha iniziato a registrare sistematicamente i dati sulle temperature. Dall’estate del 2003 a quella del 2025, le ondate di caldo sono ormai la principale minaccia climatica per la Francia. Delle ultime 50 ondate di caldo dal 1947, ben 33 si sono verificate a partire dal 2000. Secondo Météo-France, non è solo la frequenza a preoccupare, ma anche il fatto che le ondate di caldo siano più precoci, più intense, più durature e colpiscano porzioni di territorio sempre più vaste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I morti per caldo, gli incendi, i blackout: dal 2003 ad oggi la Francia non ha colmato il ritardo

