terza corsia tra incisa e valdarno le rassicurazioni della lega

La discussione sulla terza corsia tra Incisa e Valdarno si infittisce, accendendo il dibattito politico locale. Dopo le critiche del centrosinistra sul possibile finanziamento mancato da parte del Governo, arrivano le rassicurazioni della Lega, con Tiziana Nisini e Gemma Peri che sottolineano l'impegno per garantire la realizzazione dell'opera. Una risposta decisa alle polemiche, perché i progetti di sviluppo non si fermano di fronte alle tensioni politiche.

Arezzo, 02 luglio 2025 – Nuovo capitolo nella querelle politica sulla realizzazione della terza corsia autostradale tra Incisa-Reggello e Valdarno. Dopo le forti critiche del centrosinistra locale in merito al possibile definanziamento del progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervengono la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini e la commissaria della Lega Valdarno Gemma Peri, che accusano la controparte di "strumentalizzazione e disinformazione". "È incredibile la disinformazione di certa sinistra - dichiarano Nisini e Peri -. Il partito del no a tutto dovrebbe sapere che, ad oggi, il progetto è in fase di aggiornamento tecnico da parte della Concessionaria.