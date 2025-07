Addestramento piloti F-35 Crosetto | Saranno formati in Sicilia è la prima volta che succede fuori dagli Usa

In un evento storico, i piloti italiani degli F-35 riceveranno addestramento in Sicilia, segnando un primato mondiale: sarà la prima volta che questa formazione avviene fuori dagli Stati Uniti. L'annuncio è stato dato dal ministro della Difesa Guido Crosetto presso la base di Decimomannu, in Sardegna, sottolineando con orgoglio la portata di questo momento unico nel panorama internazionale. Un passo importante per la nostra forza aerea e per la difesa nazionale.

