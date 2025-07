Caldo e roghi in Spagna almeno due morti | la colonna di fumo e cenere ha raggiunto i 14mila metri di altitudine

L’ondata di caldo e i devastanti roghi in Spagna hanno causato due vittime e scatenato un incendio che ha raggiunto i 14.000 metri di altezza, segnando un record storico in Catalogna. La furia delle fiamme, alimentata dal clima estremo, mette in evidenza l’urgenza di affrontare con decisione le sfide ambientali e climatiche del nostro tempo. La lotta contro il fuoco e il riscaldamento globale è più che mai una priorità.

Le autorità spagnole affermano che due persone sono morte in Spagna a causa di un incendio che si è diffuso rapidamente anche grazie al caldo prima che i vigili del fuoco riuscissero a controllarlo. Il rogo, divampato nella tarda serata di martedì, ha generato un’ enorme colonna di fumo e cenere che ha raggiunto i 14.000 metri di altitudine, rendendolo l’incendio più grande mai registrato dai pompieri in Catalogna. Due agricoltori sono morti nella regione nord-orientale della Spagna, apparentemente mentre cercavano di fuggire a bordo di un veicolo, hanno riferito le autorità locali mercoledì. I vigili del fuoco hanno dichiarato che l’incendio si è propagato a una velocità di 28 chilometri orari in alcuni momenti, bruciando 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo e roghi, in Spagna almeno due morti: la colonna di fumo e cenere ha raggiunto i 14mila metri di altitudine

