Roberto Saviano torna in TV | nuovo programma su La7 con Nicola Gratteri

Roberto Saviano torna in tv, questa volta su La7, insieme a Nicola Gratteri, per una nuova stagione ricca di approfondimenti e inchieste. Dopo l’addio alla Rai, l’autore di "Gomorra" si prepara a conquistare il piccolo schermo con un format tutto suo, promettendo di portare alla luce temi di grande attualità e rilevanza sociale. La notizia, anticipata da Italia Oggi, entusiasma gli appassionati di informazione e intrattenimento, segnando un ritorno atteso e carico di novità .

Lo scrittore approda su La7 dopo l'addio alla Rai. Roberto Saviano sarĂ protagonista della prossima stagione televisiva di La7, segnando il suo ritorno in pianta stabile sul piccolo schermo. La notizia, anticipata da Italia Oggi, arriva alla vigilia della presentazione ufficiale dei palinsesti autunnali della rete diretta da Andrea Salerno, prevista per giovedì 3 luglio. Lo scrittore avrĂ un programma tutto suo, ma non solo: sarĂ anche impegnato in una nuova trasmissione in prima serata dedicata alla lotta contro la mafia, in cui affiancherĂ il magistrato Nicola Gratteri.