nuova origine di captain america presenta il soldato speciale perduto di marvel

Il mondo Marvel si prepara a riscoprire un capitolo nascosto della leggenda di Captain America. Con l’introduzione del Soldato Speciale Perduto, una figura enigmatica con un passato condiviso con Steve Rogers, le nuove storie promettono di rivoluzionare la nostra comprensione del super-soldato più iconico. Un segreto che potrebbe cambiare il corso delle sue avventure e svelare alleate e nemici celati nelle ombre del suo passato...

Il mondo dei fumetti Marvel si arricchisce di una nuova scoperta riguardante la storia del super-soldato più iconico: Captain America. Recentemente, nelle nuove uscite della serie dedicata, viene introdotto un personaggio misterioso che ha condiviso con Steve Rogers un passato poco conosciuto. Questa rivelazione apre nuovi scenari sulla figura del patriota americano e sui personaggi che hanno operato dietro le quinte durante le fasi più delicate della sua carriera. la scoperta di un super-soldato dimenticato nella narrazione marvel. l'introduzione di david colton nel contesto narrativo. Nel primo numero di Captain America, scritto da Chip Zdarsky e illustrato da Valerio Schiti, si assiste a un ritorno alle origini recenti del personaggio.

