Palinsesti Rai un racconto infinito E infatti che palle!

Fiumi di parole. Che scorrono lenti, lentissimi. Al punto che cerchi di fare un self-training di attenzione selettiva per arrivare a scoprire l'offerta della TV 20252026. Sperando in un guizzo, nell'imprevedibile, nell'annuncio inaspettato che, invece, non c'è. Tutto già visto o anticipato. I Palinsesti Rai della stagione ventura sono nel segno della conservazione, con svariati tagli, un paio di ripescaggi, alcuni cambi della guardia e poche, pochissime novità. Roba che l'unica degna di nota è l'arrivo di Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole. Un premio Oscar in una soap italiana è senza dubbio una notizia.