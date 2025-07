Così lo smog provoca il cancro ai polmoni nei non fumatori lo studio su Nature dei danni al Dna

Lo smog, come le sigarette, danneggia irreparabilmente i nostri polmoni. Uno studio pubblicato su Nature rivela che l'inquinamento atmosferico può provocare mutazioni nel DNA, aumentando il rischio di cancro ai polmoni anche nei non fumatori. Danni invisibili ma devastanti che ci invitano a riflettere sull’importanza di proteggere il nostro ambiente e la nostra salute. È ora di agire per respirare un futuro più pulito e sicuro.

Lo smog come le sigarette, danni incalcolabili alla salute dei nostri polmoni. Secondo uno studio pubblicato su Nature e condotto dai ricercatori dell’Università della California di San Diego e del National Cancer Institute (NCI), parte del National Institutes of Health (NIH), l’ inquinamento atmosferico, alcune medicine erboristiche contenenti una certa sostanza e altre esposizioni ambientali potrebbero favorire la comparsa di mutazioni genetiche legate allo sviluppo del cancro ai polmoni in non fumatori. “Stiamo assistendo a un aumento dei casi di cancro ai polmoni tra i non fumatori, ma non ne comprendiamo ancora il motivo”, afferma Ludmil Alexandrov, coautore dello studio, dell’Università di San Diego. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Così lo smog provoca il cancro ai polmoni nei non fumatori, lo studio su Nature dei danni al Dna

