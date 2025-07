Il Presidente Polcri informa il Prefetto sulle criticità del Rendiconto | Serve responsabilità per garantire la stabilità della Provincia

Il presidente Polcri ha incontrato il Prefetto Di Nuzzo per evidenziare le criticità nel rendiconto 2024, sottolineando l'importanza di una responsabilità condivisa per garantire la stabilità della provincia di Arezzo. «Ringrazio il Prefetto per la consueta disponibilità e attenzione verso il nostro territorio», ha dichiarato Polcri, evidenziando come la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per superare le sfide attuali e assicurare un futuro solido alla comunità.

Questa mattina il Presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha incontrato il Prefetto, Dott. Clemente Di Nuzzo, per rappresentare le criticità legate al mancato completamento dell’iter di approvazione del Rendiconto 2024. «Ringrazio il Prefetto per la consueta disponibilità e attenzione verso il nostro territorio – ha dichiarato Polcri –. Ho ritenuto necessario metterlo al corrente della situazione attuale, in quanto l’approvazione definitiva del Rendiconto da parte del Consiglio Provinciale, atto già adottato in prima seduta e approvato dall’Assemblea dei Sindaci (30 su 36 presenti), è venuta meno per assenza del numero legale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il Presidente Polcri informa il Prefetto sulle criticità del Rendiconto: “Serve responsabilità per garantire la stabilità della Provincia”

In questa notizia si parla di: polcri - prefetto - rendiconto - presidente

