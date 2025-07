Moruzzi Juve esercitata l’opzione di riacquisto per il terzino classe 2004 Futuro però ancora da decidere | tutti i dettagli

Brando Moruzzi, promettente terzino classe 2004, torna a vestire la maglia della Juve dopo aver esercitato l’opzione di riacquisto. Dopo due stagioni in prestito al Pescara, il giovane ha dimostrato le sue qualità in Serie C, lasciando desiderosi di scoprire quale sarà il suo ruolo futuro in bianconero. Ma il suo percorso è ancora tutto da scrivere: ecco gli ultimi dettagli e le possibili decisioni che attendono Moruzzi.

di Marco Baridon e le ultimissime novità. Come appreso da , la Juve ha esercitato l’opzione di riacquisto per Brando Moruzzi, terzino sinistro classe 2004, che ritorna a Torino dopo due stagioni in prestito al Pescara. Moruzzi, che ha messo in mostra il suo talento in Serie C, ha avuto un’importante stagione culminata con la promozione in Serie B del club abruzzese, ed ora la Juve ha deciso di riprenderlo sotto la propria ala. Moruzzi, un talento in crescita: 40 presenze e 8 assist al Pescara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moruzzi Juve, esercitata l’opzione di riacquisto per il terzino classe 2004. Futuro però ancora da decidere: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: opzione - terzino - classe - moruzzi

Calciomercato Milan, opzione Doué senior: le caratteristiche del terzino - Il calciomercato del Milan si infiamma con l'opzione Doué: il giovane terzino destro dello Strasburgo, classe 2002, potrebbe rafforzare la difesa rossonera.

@moruzzi Vai su X

Il Pescara guarda al mercato: Pellacani blindato, spuntano Corona e De Boer.

Cilli: “La Juventus Next Gen ha deciso di esercitare l’opzione di riacquisto per Moruzzi” - Luca Cilli, tramite X, ha rivelato che la Juventus Next Gen ha esercitato il diritto di riscatto per Moruzzi: "La Juve Next Gen ha deciso di esercitare l’opzione di riacquisto di ... Da tuttojuve.com

Il sogno bianconero di Moruzzi Il terzino della Sangio va alla Juve - la Nazione - Il sogno bianconero di Moruzzi Il terzino della Sangio va alla Juve Ieri le visite mediche a Vinovo per il calciatore classe 2004. Scrive lanazione.it