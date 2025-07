Enterocolite necrotizzante o NEC cos’è e come si può prevenire grazie al latte materno

L'enterocolite necrotizzante, o NEC, rappresenta una minaccia seria per i neonati prematuri, colpendo fino all'8% di questa fragile categoria. Questa condizione, che si manifesta in modo più frequente nei neonati con peso inferiore al chilo e mezzo, può essere prevenuta grazie al prezioso aiuto del latte materno. Conoscere le strategie di prevenzione è fondamentale per proteggere i nostri piccoli e garantire loro un futuro più sicuro.

Interessa soprattutto i neonati che hanno "fretta". O meglio. Si tratta di un quadro che tende a manifestarsi in prevalenza nei pretermine, tanto da interessare più o meno il 6% dei neonati con peso alla nascita inferiore al chilo e mezzo e addirittura l'8% dei neonati che vengono al mondo sotto il chilo di peso. Si chiama enterocolite necrotizzante o NEC. Come si è recentemente ricordato in occasione della giornata di sensibilizzazione sulla NEC, il latte della mamma rappresenta un ottimale protezione per il neonato anche nei confronti di questo quadro. Cos'è e chi colpisce la NEC. L'enterocolite necrotizzante è una delle emergenze neonatali più temibili nel nato gravemente pretermine.

