La stanza anti-aborto va chiusa il Tar del Piemonte | Illegittima

Una recente pronuncia del Tar del Piemonte ha sancito l’illegittimità della cosiddetta "stanza anti aborto", un luogo ideato per offrire supporto alle donne in gravidanza. Questo spazio, nato con l’intento di aiutare le donne ad affrontare le sfide della maternità, si è rivelato un ostacolo all'accesso alle scelte personali e alla tutela dei diritti fondamentali. È ora di ripristinare il rispetto sulla libertà di scelta e di chiudere definitivamente questa resistenza inutile.

